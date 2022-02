Calciomercato Juventus: si lavora ad una revisione dell’accordo per convincere Raiola

Juventus pronta ad abbassare l’importo della clausola rescissoria per assicurarsi la permanenza del difensore

Dopo un mese di gennaio chiuso con il botto con l’ingaggio di Vlahovic, la Juventus intende blindare i propri gioielli. Uno dei protagonisti di questa operazione è sicuramente Matthijs De Light che, nel corso di questa stagione, è diventato una certezza dello scacchiere bianconero di Allegri. Vista la qualità del giocatore in questione il chiaro intento della società è quello di farlo rimanere il più a lungo possibile. Proprio per questo si sta lavorando per raggiungere un accordo per prolungare l’attuale contratto che prevede, oltre al pagamento dell’ingaggio di 8 milioni di euro a stagione, una clausola rescissoria di 120 milioni. In base a quanto riportato da Tuttosport la dirigenza sarebbe disposta ad abbassare l’ammontare della clausola pur di convincere Raiola a firmare un rinnovo del rapporto in scadenza nel 2024.

Chelsea in agguato

Riuscire in questa operazione sarebbe importante per la Juventus vista la caratura del giocatore. In futuro è probabile che il difensore dica addio a Torino, soprattutto se verrà presentata una megaofferta. Questa ipotesi poteva già concretizzarsi questa estate quando vari top club, tra cui il Chelsea, si erano fatti avanti per corteggiare il principino olandese. Ma alla fine tutto restò confinato ad un amore platonico caratterizzato da un flirting insistente, con la Juve che potè tirare un sospiro di sollievo. Ma qualora il talento di De Ligt dovesse crescere ulteriormente, come tutto fa presagire, il Chelsea ed altri grandi squadre potrebbero farsi nuovamente sotto. A quel punto la Vecchia Signora vorrà farsi trovare pronta, in modo da monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Ecco perché l’obiettivo primario resta quello di raggiungere un accordo con Raiola.