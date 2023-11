Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sembra sul punto di garantirsi la permanenza nella propria rosa di Gleison Bremer. Il brasiliano, la cui scadenza contrattuale è attualmente nel 2027, dovrebbe firmare entro Natale un prolungamento fino al 2028. Questa mossa strategica permetterebbe alla Juventus di distribuire e ridurre i costi dell’ammortamento del giocatore, oltre a potenziare la propria posizione sul mercato, soprattutto considerando l’interesse proveniente dalla Premier League.

Juventus, aggiornamenti sui rinnovi

Nel frattempo, la questione relativa a Daniele Rugani sembra essere in dirittura d’arrivo, con le parti coinvolte che stanno discutendo di un accordo fino al 2026. La sensazione è che un nuovo capitolo potrebbe essere imminente, creando un’atmosfera di interesse generale. Parallelamente, le trattative per il portiere Wojciech Szczesny sono in corso: il piano è estendere il suo contratto di un anno fino al 2026, distribuendo in modo più sostenibile uno degli stipendi più alti della squadra.