Calciomercato Juventus, spunta Kim per il mercato invernale

Kim potrebbe tornare in Italia. Secondo Rai Sport, la Juventus potrebbe mettere nel mirino il difensore sudcoreano nella prossima sessione di mercato. Inoltre, Spaletti sarebbe contento di ritrovare il calciatore che negli ultimi anni non è riuscito a imporsi sulle gerarchie del Bayern Monaco. Dunque, le condizioni per un eventuale operazione non mancano, ma a che prezzo?

Calciomercato Juventus, le cifre per Kim

Attualmente il cartellino del giocatore è di 32 milioni. Probabilmente i Bavaresi cercheranno di guadagnare il più possibile in caso partisse una trattativa con la Juventus, anche se Kim non è ritenuto indecidibile dal club e la sua volontà avrà un peso importante nell’operazione.