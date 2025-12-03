Calciomercato Juventus, tre centrocampisti nel mirino dei bianconeri

Manca meno di un mese all’apertura del mercato invernale e la Juventus è in cerca di rinforzi. La dirigenza bianconera vuole soddisfare le richieste di Spalletti che come priorità vorrebbe un nuovo innesto di centrocampo. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Calciomercato Juventus, interesse per Hojbjerg

In cima alla lista ci sarebbe il danese del Marsiglia. La Vecchia Signora vorrebbe aprire una trattativa con il club francese, ma sarà complicato convincere la dirigenza a privarsi di un giocatore titolare a stagione in corso. In alternativa al classe ’95, ci sarebbe Verratti. Sono anni che la Juventus segue il centrocampista italiano, ma senza risultati concreti, questa volta però potrebbe essere quella buona e potremmo assistere all’esordio del giocatore in Serie A. Infine, ci sarebbe Brozovic che – a differenza di Verratti – a collezionato ben 249 presenze nel campionato italiano. Una numero importante che potrebbe essere destinato a crescere, se i bianconeri acquistassero il croato.