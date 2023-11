Altro talento inserito sul proprio taccuino da parte di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’osservato speciale è Guido della Rovere, trequartista classe 2007 della Cremonese dotato di grande tecnica e che sta già facendo parlare di sé nella squadra Primavera.

La Juve su Della Rovere

Il trequartista è uno dei migliori talenti del calcio italiano in prospettiva e a dimostrarlo sono i 3 gol e 3 assist in 7 presenze nel campionato Primavera. I bianconeri tenteranno l’affondo nei prossimi mesi per poi inserirlo con ogni eventualità nella formazione U19 della Juventus o addirittura nella seconda squadra in Serie C per farlo crescere più velocemente.