venerdì, Febbraio 6, 2026
Calciomercato Juventus, United all'attacco: Locatelli per il post-Casemiro

Anna Rosaria Iovino
Manuel Locatelli ph: Fornelli/Keypress

Uno scenario inaspettato quello che potrebbe assistere il calciomercato Juventus a fine stagione. La Juve deve fare i conti con delle sirene di mercato provenienti dalla Premier League. La notizia arriva direttamente dell’Inghilterra tramite il portale britannico The Touchline.

Calciomercato Juventus, United su Locatelli


Secondo il portale britannico, il Manchester United ha messo gli occhi su Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo nella finestra di mercato di giugno. A fine stagione i Red Devils perderanno Casemiro e si sono già messi alla ricerca di un erede. A Manchester hanno bisogno di un regista che sia in grado di gestire bene la zona del campo e che non lo faccia rimpiangere né sul piano tattico, né su quello della leadership Casemiro. Manuel Locatelli è perfetto. Non sarà semplice sostituire il brasiliano, ma Locatelli è un regista di grande esperienza e si sta rivelando un capitano eccellente in bianconero. Qualità che non sono passate inosservate per nessuno, neanche per gli inglesi che hanno già avanzato passi in avanti per portare via da Torino l’ex Sassuolo.

