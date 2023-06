Calciomercato Juventus, verso la fumata bianca per il difensore | I dettagli

I bianconeri preparano l'affondo per Parisi

Calciomercato Juventus, Parisi obiettivo principale per la difesa

Giorni caldissimi per il mercato della Juventus: dopo l’acquisto di Timothy Weah, è sempre più vicino Fabiano Parisi, laterale dell’Empoli. La società bianconera prepara l’accelerata finale per il terzino. Già nei giorni scorsi vi è stato un primo incontro tra le parti, che, tuttavia, non ha portato alla conclusione dell’accordo. La prima offerta fatta dalla Juventus, ma rispedita al mittente dalla società toscana, è stata di 7-8 milioni di euro più il cartellino di Ranocchia.

Parisi, già domani può essere decisivo

La Juventus prepara la mossa per portare in bianconero il laterale azzurro. Secondo tuttomercatoweb.it, già domani potrebbe arrivare l’allungo decisivo. Infatti, la società empolese chiede 10 milioni di euro più bonus, al netto di eventuali contropartite. La Juventus vorrebbe accontentare l’Empoli. Parisi, attualmente, rappresenta l’obiettivo principale per la fascia sinistra.