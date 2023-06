Calciomercato Juventus, Rabiot non esclude Milinkovic | Ecco lo scenario

Nei giorni scorsi è arrivata la prima notizia buona in casa Juventus, ossia il rinnovo di Adrien Rabiot. Come riportato da Alfredo Pedullà, il prolungamento del francese non esclude Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante la presenza in mezzo al campo di Pogba, Fagioli, Locatelli, Rovella, Miretti e l’ex PSG, i bianconeri vorrebbero tentare comunque il grande colpo.

La strategia per arrivare a Milinkovic

Per evitare di perdere il serbo a zero l’anno prossimo, Lotito ha bisogno di vederlo in questa sessione di mercato. L’obbiettivo della Juve è convincere il patron biancoceleste ad abbassare le pretese inserendo, eventualmente, qualche contropartita. I bianconeri sono disposti ad arrivare a 25 milioni ma con l’inserimento di una contropartita come Luca Pellegrini, l’accordo potrebbe arrivare.