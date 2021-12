Calciomercato Juventus, tre le alternative a Vlahovic: i nomi

Sono tante le riflessioni di mercato per il ds Cherubini.

La Juventus non può più sbagliare. Il tecnico bianconero, soddisfatto per la vittoria contro il Genoa ha ribadito che la sua rosa ha bisogno di rinforzi, a cominciare dall’attacco.

Viste le poche reti messe a segno da Morata e Kean, l’allenatore toscano ha chiesto per gennaio un centrocampista davanti alla difesa e un attaccante che possa possibilmente non far rimpiangere Cristiano Ronaldo.

Juventus, Scamacca e Lucca le alternative a Vlahovic

L’obiettivo dichiarato della Juventus è l’attaccante serbo della Fiorentina, anche se la società bianconera sta avendo delle difficoltà per arrivare all’attaccante, visto che la Fiorentina chiede sempre 70 milioni di euro.

Il ds Cherubini, nonostante Vlahovic, sta lavorando a delle alternative sul mercato. Ci sono sempre le piste che portano a Scamacca del Sassuolo, che però piace anche al Milan e al giovane Lucca. Più defilata la pista che porta a Mitrovic del Fulham.