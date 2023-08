Calciomercato Juventus, “Vlahovic vuole rimanere” | La rilevazione

Le trattative di mercato che coinvolgono la Juventus sia in ottica entrate che in ottica uscite, si contano sulle dita di una mano, eppure, nonostante l’imminente inizio di stagione, con i bianconeri occupati la prima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese di Andrea Sottil domenica 28 agosto alle 20:45 alla Dacia Arena, si parla ancora delle possibili partenze d’oro. Non si placano, infatti, le voci che portano ad uno scambio di documenti tra Juventus e Chelsea: i profili rimangono quelli di Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni Aghemo

Il giornalista Paolo Aghemo in collegamento con Sky Sport, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Vlahovic per il suo futuro si augurerebbe di restare alla Juventus? Possiamo presumerlo. Da quello che ci risulta lui ha intenzione di rimanere. Non vuole assolutamente lasciare la Juventus. Sta bene qua. Devo dire che in questi anni sono pochi giocatori che hanno pensato di lasciare la Juventus. È chiaro che questa è un’idea che può avere chi non trova spazio, chi è fuori dai progetti tecnici. Ma Dusan Vlahovic è inserito in questa squadra. In queste settimane ha fatto molto bene. Si è curato anche in maniera molto particolare visti i problemi legati alla pubalgia. Lui vuole giocarsi le sue possibilità alla Juventus, in questo momento è molto convinto di questo. Dopodiché ci sono anche scelte che riguardano la proprietà e la società che sono scelte economico- finanziare. Ma in questo momento l’incastro è congelato e la possibilità di arrivare all’incastro Lukaku – Vlahovic in questo momento è congelato”.