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mercoledì, Aprile 8, 2026
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Calciomercato Juventus, work in progress per l’attacco: da Darwin-Nunez a Osimhen

Di
Anna Rosaria Iovino
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napoli calcio
VICTOR OSIMHEN PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus inizia a defilarsi e pe il futuro, i primi sondaggi iniziano e tra i nomi ci sono anche alcuni ritorni di fiamma. Oltre a Zirkzee ed Osimhen, si risente il nome di Darwin-Nunez.

Calciomercato Juventus, da Zirkzee a Osimhen

L’attaccante uruguaiano, Darwin-Nunez era già stato seguito in passato e ora rientra tra gli obiettivi bianconeri. Passato dal Liverpool all’Al Hilal un anno fa, ora è intenzionato a rientrare in Europa. Nel giugno del 2022 il suo trasferimento al Liverpool portò nelle casse del Benfica ben 100 milioni. A luglio del 2025 l’Al Hilal ha versato 65 milioni al Liverpool e si assicurato l’uruguaiano. Adesso che anche in Arabia non ha lo spazio che desidera, il giocatore potrebbe tornare in Europa. La Juventus ha messo gli occhi sull’uruguaiano già da tempo, ma il club bianconero non può permetterselo se non con un prestito oneroso e una dilazione per il riscatto definitivo. Ovviamente tutto dipende anche dalla qualificazione alla Champions League.

In lista ci sono altri due nomi: Osimhen e Zirkzee. Uno o due nuovi attaccanti per la società bianconera dovranno arrivare. Tutto dipende anche da Vlahovic, David e Openda. Una volta definito il futuro degli attaccanti attuali, la Juve si concentrerà sui nuovi acquisti. Kolo Muani del PSG è oramai un nome che la Juve desidera da mesi. Ma i francesi non hanno intenzione di scendere al di sotto dei 30 milioni. Joshua Zirkzee ha una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni, gli inglesi non faranno sconti. Poi c’è Victor Osimhen, il preferito di Luciano Spalletti, purtroppo operazione ostacolata da clausole e valutazioni altissime.

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