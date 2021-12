Calciomercato Juventus, Zakaria verso la Premier: c’è l’alternativa

Possibile l’affondo già a gennaio

La corsa per Denis Zakaria entra forse nella sua fase più calda. Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach è, come è noto, in scadenza di contratto e anche per questo ha attirato le attenzioni di numerosi club, Roma e Juventus in primis. Nelle scorse settimane avevamo anche scritto di come la Juventus fosse vicina allo svizzero, dopo aver sorpassato la concorrenza dei giallorossi.

Non è così semplice neanche per i bianconeri. Come riporta il quotidiano inglese Sun, infatti, il Liverpool sarebbe fortemente interessato a Zakaria e si starebbe muovendo per prenderlo il prima possibile. Non è escluso che i Reds provino ad affondare subito il colpo per regalare a Klopp il rinforzo prescelto già nel mercato di gennaio dando un piccolo conguaglio economico alla società tedesca per liberare il centrocampista. Una delle alternative più quotate, per i bianconeri, rimane sempre il belga Witsel, cercato già in estate, e che incontrerebbe il favore di Max Allegri.