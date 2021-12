Calciomercato Juventus, Cherubini on fire: colpaccio dal Milan

Grazie alle reti incassate quest’anno, la Juventus vuole rifare il reparto difensivo, vista l’età di Chiellini e la probabile partenza di Rugani sul mercato di gennaio.

Allegri però, oltre al difensore sta cercando anche un centrocampista davanti alla difesa e un attaccante che possa fare a oggi meglio di Morata e Kean.

LEGGI ANCHE:

Juventus, occhio al Barca per Romagnoli

Il ds Cherubini, per sostituire Chiellini, sta valutando un alto profilo per la difesa e che fa parte anche lui del giro della Nazionale. Si tratta di Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Il calciatore, che non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà il 30 giugno prossimo piace però anche al Barcellona, che dopo l’arrivo di Xavi è a caccia di rinforzi.

Il club blaugrana per sistemare la rosa ha messo gli occhi sia su Kessie che su Romagnoli e vorrebbe fare un’offerta già a gennaio. La Juventus, dal canto suo vorrebbe aspettare prima di aprire una trattativa, complice la situazione di stallo del difensore con la dirigenza rossonera.