Calciomercato Juventus, Zaniolo in auge: può tornare in Italia

Metà campionato da protagonista e vittoria del titolo a fine stagione, queste le vicende che hanno caratterizzato l’ultima annata di Nicolò Zaniolo, lontano dall’Italia, lontano dalle critiche, con una tifoseria, come quella del suo Galatasaray, che lo supporta da quando è sbarcato in Turchia. Tuttavia, secondo i bookmakers, il mancino ex Roma potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Juve-Zaniolo: per i bookie è lo scenario più probabile

Come scritto, secondo i bookmakers, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare a vestire la maglia di un club di Serie A, e, sempre secondo gli scommettitori, lo scenario con maggiore probabilità di realizzazione sarebbe quello di un trasferimento dell’attaccante ex Roma dal Galatasaray alla Juventus. Sicuramente determinanti le dichiarazioni dello stesso Zaniolo di qualche tempo fa dove rivelava esplicitamente la sua fede calcistica fortemente legata ai bianconeri. Ad oggi risulterebbe difficile anche solo intavolare una trattativa tra le parti, ma nulla è da escludere.