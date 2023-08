Calciomercato Juventus, non tramonta l’idea Zaniolo | I dettagli

Zaniolo non convocato dal Galatasaray, possibile avvicinamento della Juventus

La Juventus ha sempre in mente il nome di Nicolò Zaniolo: l’ex giallorosso, da sempre tifoso dichiarato bianconero, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia dopo la cessione ai turchi del Galatasaray, ancora di più se la sua destinazione dovesse essere Torino.

Calciomercato Juventus, Zaniolo non convocato dal Galatasary: indizio di mercato?

Come riporta tuttomercatoweb, l’ipotesi di acquisto di Zaniolo da parte della Juventus è stata rinfocolata dalle indiscrezioni, provenienti dalla Turchia. Zaniolo, infatti, non rientra nell’elenco dei convocati del Galatasaray, impegnato nella sfida d’andata, valida per il terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro l’Olimpia Lubiana.