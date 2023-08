Calciomercato Juventus, il Monaco ha l’accordo con il giocatore: le ultime

La Juventus continua a spingere per le cessioni. Tanti sono i giocatori che non rientrano più nei piani di mister Allegri, perciò Giuntoli è chiamato a fare un grande lavoro. Uno di questi è Denis Zakaria, centrocampista acquistato dai bianconeri nel gennaio 2022, che non ha saputo convincere neanche al Chelsea, dove ha giocato in prestito.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono 20 milioni di euro

È stato trovato l’accordo tra il Zakaria e il Monaco. Ora il club francese e la Juventus devono chiudere il cerchio per definire la trattativa. I bianconeri erano partiti da una richiesta di 20 milioni di euro, ma vista l’occasione, potrebbe esserci anche un piccolo sconto sul prezzo finale.