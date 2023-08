Calciomercato Juventus, Pochettino non è convito: il Bayern torna in corsa

Secondo il noto quotidiano The Guardian, Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Chelsea, non sarebbe convinto dell’arrivo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo continua a rimanere in ombra anche in questi sprazzi della nuova stagione e la Juventus sta pensando di monetizzare con una sua cessione. Sembrava fatta al Chelsea, ma nelle ultime ore il tecnico argentino ha avuto dei ripensamenti su di lui. Intanto Tuchel segue il giocatore.

Calciomercato Juventus, Tuchel pensa a Vlahovic

Tuchel, dopo il NO per Kane, torna su Dusan Vlahovic, offrendo Gravenberch e Goretzka. Giuntoli, nuovo ds bianconero, può vendere il serbo in Germania e andare dal Chelsea forte dei milioni in arrivo da Monaco.