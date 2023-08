Calciomercato Juventus, McKennie resta: via due giovani in prestito

Il mercato in uscita della Juventus non si è ancora sbloccato. In attesa della cessione di Zakaria al Monaco, i bianconeri hanno preso una decisione sul resto dei centrocampisti in esubero. Giuntoli ha fatto capire che, a meno di offerte importanti, è disposto a tenersi in rosa Weston Mckennie. Lo statunitense è rientrato dal prestito al Leeds e ha disputato una buona tournée soprattutto nell’ultima amichevole con il Real Madrid.

Due giovani verso il club granata

La Juve, quindi, ha deciso di mandare in prestito Nicolussi Caviglia e Miretti. Entrambi sono stati richiesti dalla Salernitana che entro domani dovrebbe formulare una proposta basata sul prestito per i due centrocampisti bianconeri.