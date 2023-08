Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena | Si riapre lo scambio Vlahovic-Lukaku

La vicenda dello scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea sembra non finire mai: proprio quando tutti gli indizi portavano a pensare a un raffreddamento della trattativa, arriva la variabile impazzita rappresentata dal grave infortunio a Nkunku.

Calciomercato Juventus, ora il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Vlahovic

Come riporta tuttomercatoweb, l’assenza prolungata di Nkunku come detto porterà salvo sorprese i dirigenti londinesi ad intervenire nuovamente sul mercato. La trattativa aperta con la Juventus per lo scambio Vlahovic-Lukaku è sempre più tema caldo e potrebbe riaprirsi. Anche perché, opportuno sottolinearlo, lo stesso Chelsea ha preso una posizione ufficiale ben precisa nei riguardi dell’ex Inter: il suo nome non rientra neanche nella numerazione ufficiale per la stagione 2023/2024, segnale della voglia di cederlo quanto prima.