Calciomercato Juventus, offerta da otto milioni di euro per Zidane

Calciomercato Juventus, offerta per Zidane

Calciomercato Juventus Zidane | La Juventus è disposta a offrire a Zinedine Zidane un contratto da 8 milioni di euro per portarlo sulla panchina alla fine della stagione. E’ quanto riporta il quotidiano britannico ‘Daily Mail’ sottolineando che il presidente del club Andrea Agnelli ha sempre mantenuto stretti contatti con l’attuale tecnico francese del Real Madrid che ha giocato con la Juventus dal 1996 al 2001. Il contratto di Zidane scade nel giugno del 2022.

Mercato Juventus, i dettagli

Va da se che il destino di Maurizio Sarri, legato al club bianconero da un contratto da 6 milioni di euro netti l’anno fino al 30 giugno 2022 è segnato. Solo un’eventuale vittoria della Champions League potrebbe riaprire i giochi. La filosofia di gioco del tecnico toscano non si è innestata in maniera definitiva nella rosa della Juventus e il malcontento di Ronaldo, palesato anche in pubblico, sta facendo la differenza. Ecco quindi la scelta di Zidane che con CR7 ha conquistato tre volte la coppa dalle grandi orecchie, nel 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Come detto Zidane è stato già protagonista nel club della famiglia Agnelli, società nella quale ha giocato dal 1996 al 2001 mettendo insieme 151 presenze e 24 reti e conquistando due Scudetti e una Coppa Intercontinentale. Dalla Juventus passò al Real Madrid nell’estate del 2001 per la cifra, al tempo record, di circa 150 miliardi di lire tra cartellino e contratto (circa 75 milioni di euro).