Calciomercato, la prima richiesta di Shevchenko: colpo dalla Premier

L’approdo in panchina di Andriy Shevchenko sta letteralmente facendo impazzire i tifosi del Genoa, che con l’avvento dell’ex pallone d’oro del Milan sognano un altro arrivo d’elite: Christian Pulisic.

Il nome del centrocampista offensivo statunitense attualmente in forza al Chelsea, infatti circola da qualche ora con insistenza dalle voci di radiomercato, che spiega come il neo tecnico del ‘Grifone‘ sarebbe seriamente intenzionato a rinforzare la squadra ligure con innesti di qualità già dall’immediato mercato di riparazione.

Inoltre come riportato dal Secolo XIX, l’ex giocatore del Borussia Dortmund (pagato non più di due stagioni fa la bellezza di 64 milioni di Euro dal club di Roman Abramovich) non sta trovando lo spazio necessario per mettersi mostra nel team londinese: solo 87 minuti giocati con i blues nella Premier League, troppo pochi per le ambizioni del classe ’98 che vorrebbe giocare con più continuità ed in tal caso le voci che lo vedrebbero in prestito fino a fine stagione a Genova sono da considerarsi un’opzione assolutamente plausibile, a maggior ragione se l’intermediario porta il nome di Andriy Shevchenko.