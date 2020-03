Calciomercato, la promessa di Raiola: ecco dove porto il campione

Calciomercato, Raiola sale in cattedra: porterò un campione al Real Madrid

Calciomercato, Raiola: porterò un campione al Real Madrid | “Le mie relazioni con il Real Madrid sono molto buone. Sono in contatto con José Ángel e adoro discutere con lui di questioni calcistiche e di Fifa perché la sua opinione mi interessa. Spero fortemente che un giorno possa portare al Real Madrid è un grande calciatore”. Queste le dichiarazioni di Mino Raiola che taglienti come rasoi irrompono nel panorama calcistico mondiale in questo periodo di stallo dettato dall’emergenza Coronavirus. Se quanto detto dall’agente italo-olandese davvero si realizzasse sarà sicuramente l’operazione ” regina ” della prossima finestra di mercato. Tra gli addetti ai lavori serpeggiano una serie di nomi altisonanti che potrebbero essere il protagonista di queste dichiarazioni. La lista assisti di Raiola è infatti composta da alcuni dei migliori giocatori a livello mondiale e probabilmente a stretto giro vi si potrà aggiungere Mbappè, attualmente seguito dalla famiglia e da Beckham. Le possibilità sono parecchie anche se la lista dei papabili si potrebbe stringere su 4 nomi:

Mbappè che potrebbe puntare alla conquista del prossimo pallone d’oro Donnarumma, il cui rinnovo contrattuale si sta rivelando particolarmente complesso Pogba, da sempre apprezzato dall’allenatore delle Merengues, Zinedine Zidane Haaland, il cui impatto sulla Bundesliga con la maglia del Dortmund è stato ” distruttivo ” in accezione positiva

Chi sarà il prescelto?

L’opzione Haaland, dato lo sbarco in terra teutonica recente, forse è la meno probabile. Il ragazzo non ha minimanente sofferto il cambio di livello dal campionato Austriaco a quello Tedesco. Ha subito risposto presente a suon di goal mostrando una reattività ed una freddezza davvero eclatanti. C’è da dire che l’affare Jovic ancora fa venire i mal di pancia ai tifosi del Real Madrid e forse è presto per replicare un’operazione simile. I campionati sono molti diversi: la Bundesliga è molto fisica mentre la Liga si caratterizza per difese non eccessivamente strette ed ampi spazi. Forse in futuro,ma onestamente non crediamo possa essere il giovane norvegese il prossimo Blancos. Stesso discorso ma per ragioni diverse anche Donnarumma non dovrebbe corrispondere all’identikit. La porta del Real è ben salda nei guantoni di Courtois e ci sono ipotesi più probabili sul suo futuro nel nostro precedente articolo. Pogba è da sempre un chiaro obiettivo del Real Madrid, ma, nel caso ci fosse un trasferimento dal Manchester United, la Juventus è rimasta nel suo cuore. Di oggi il suo video Instagram in maglia bianconera in supporto dell’amico Matuidì, ma nel calciomercato bisogna leggere anche tra le righe…

Killian Mbappe

Le probabilità che Mbappe vestirà la Camiseta blanca del Real nella sua carrierà sono altissime e pensiamo possa avvenire anche nel futuro più prossimo. Il francese potrebbe essere il prossimo pallone d’oro ed ha tutte le carte in regola per divenire per i prossimi anni leader del Real e rilanciare la moda dei Galactitos. Attualmente la sua procura è nella mani della famiglia e di David Beckham, che faceva parte proprio dei famigerati Galactitos, e non si può escludere che a breve non si concluda un’operazione in sinergia con Raiola per portare l’enfant prodige Mbappe alla corte di Zidane. Dunque i nostri pronostici cadono su Mbappe scalzando le altre possibilità.