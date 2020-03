Calciomercato Milan, Donnarumma studia l’addio: le destinazioni possibili

Calciomercato Milan, Donnarumma studia l’addio

Calciomercato Milan Donnarumma | “Un libro d’inglese di fianco a un blocco di appunti: Gigio Donnarumma riempie i pomeriggi casalinghi con lo studio dell’inglese. Un passatempo utile, specie se in futuro avrà bisogno di esprimersi nella lingua universale”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. L’analisi della rosea prende le mosse dall’ultima storia Instagram di Gigio intesa dai follower come il classico indizio social di mercato. Vediamo i dettagli.

Le difficoltà con il rinnovo del contratto

Ma il punto vero è che, a prescindere dall’ipotetico indizio social, ad oggi i colloqui per il rinnovo del contratto di Donnarumma in scadenza al 30 giugno 2021 sono fermi e il rischio di perderlo a parametro zero inizia ad essere alto. In parallelo però il nuovo corso societario si basa sulla valorizzazione di giovani possibilmente fatti in casa ma 7 milioni di euro l’anno, questa la richiesta di Raiola, sono incompatibili con le attuali casse rossonere. Avanza forte l’ipotesi della cessione a giugno, cessione che peraltro darebbe vita ad una ricca, ricchissima plusvalenza.

Le possibili destinzioni

“Se l’estate scorsa – sottolinea il quotidiano sportivo di Milano – il costo del cartellino di Donnarumma era stimato in almeno 50 milioni (20 più Areola dal Psg non furono ritenuti sufficienti) a dodici mesi dalla scadenza il valore scende. O addirittura si dimezza: è il mercato a fare il prezzo, e per il mercato di oggi l’affare si può concludere a 20-25 milioni”.

Posto che la Juventus farà ogni possibile tentativo per aggiudicarsi il portiere della Nazionale la destinazione perfetta rimane la Premier League, più che Londra, Manchester e Liverpool. “United e City dovrebbero prima fargli spazio e la tentazione c’è: cedere De Gea o Ederson per acquistare un portiere altrettanto affidabile e ancora più giovane. Oppure Liverpool sponda Everton dove Ancelotti punta in alto. Il Paris Saint-Germain, infine, resta una delle candidate più accreditate, il rossonero sarebbe il perfetto sostituto di Keylor Navas.

ph: Activa