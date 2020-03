Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma

Calciomercato Juventus Donnarumma | “Risulta essere decisamente ricca e variegata l’agenda, in ottica 2020-21, del direttore generale bianconero Fabio Paratici: età media da rinverdire, reparti da rinforzare e ritoccare, contratti da gestire”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport.

Il futuro di Buffon

I lavori principali saranno svolti sulla difesa dove i nodi da sciogliere sono quelli di rinforzare la fasce e decidere che batteria di portiere va messa in pista. In porta il nodo principale da sciogliere è innanzitutto legato al destino di Gigi Buffon. Il contratto siglato con la Juventus al ritorno dalla parentesi al Psg è di un solo anno, dunque scadrà il 30 giugno 2020. In tal senso sono state illuminanti le parole di Sarri: “Conoscendo i rapporti che Gigi ha con tutti i dirigenti della Juventus, penso che molto dipenderà dalla decisione che prenderà lui. I rapporti sono buoni, il ragazzo sta bene, ha ancora entusiasmo, ha la capacità di allenarsi con grande continuità, quando va in porta fa prestazioni di buon livello”.

Mercato Juventus, assalto al gioiello rossonero

Posto che Wojciech Szczesny lo scorso 11 febbraio ha rinnovato fino al 30 giugno 2024 e che quindi la Juventus ha intenzione di puntare sul polacco ancora per lungo tempo c’è all’orizzonte l’ipotesi la suggestiva ipotesi di fare cassa con l’estremo difensore, che garantirebbe anche una ricca plusvalenza. E’ stato pagato 15 milioni di euro, è ammortato a bilancio per almeno la metà dell’importo e può essere ceduto per cifre superiori ai 30 milioni. L’idea si fa strada. Per sostituirlo il nome sarebbe uno e uno solo, quello di Gianluigi Donnarumma. Attenzione quindi alle sorti del rossonero che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e che potrebbe far scattare un clamoroso effetto domino. Con Donnarumma, la Juventus avrebbe, potenzialmente, il numero uno per i prossimi 10-15 anni.