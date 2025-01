Mika Marmol obiettivo di Ghisolfi per rinforzare la Roma

Mika Marmol nel mirino della Roma, Ghisolfi intensifica i rapporti con l’entourage del calciatore, per una trattativa non semplice. Il Las Palmas, proprietario del cartellino, ha fissato un prezzo di 10 milioni di euro per il difensore centrale, difficilmente scenderà di molto la valutazione del giocatore. Ghisolfi non molla la presa, si attendono sviluppi.