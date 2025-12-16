Il calciomercato Lazio entra sempre di più nel vivo e la società, per rispondere alle esigenze di Maurizio Sarri, hanno aperto su Samardzic e Marco Brescianini.

Calciomercato Lazio, spuntano tre nomi importanti

A Formello sono pronti a trattare per il centrocampista Samardzic, in forza all’Atalanta, che in questa stagione ha messo insieme solamente 152′ minuti in Serie A. Il giocatore ha avuto anche modo di trovare un gol, quello contro la Cremonese. Poco spazio per il serbo che, in vista dell’abbondanza di scelte in quel ruolo per Palladino potrebbe spingere la società alla facile cessione. La Lazio potrebbe approfittare del momento e avere in forza il classe 2000, facendolo arrivare anche a basso costo.

Tra le file della Dea c’è anche un altro osservato speciale: Marco Brescianini. Il 25enne, così come il serbo, trova poco spazio, potrebbe partire per la capitale. Intanto il Diesse Fabiani lavora anche su altre piste e giocatori per altri reparti. La Lazio ha puntato sia Loftus Cheek, che a Milano non trova lo spazio desiderato che Raspadori. L’ex Napoli a Madrid, dopo un avvio promettente, risulta sempre fuori dai giochi. I biancocelesti potrebbero approfittare delle situazioni di stallo per dare spazio a giocatori che nelle attuali squadre non ne hanno.