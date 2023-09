Calciomercato Lazio, altro rinforzo per l’attacco: arriva dal Brasile

Il calciomercato è terminato da poco più di dieci giorni, ma la Lazio rimane vigile ed attenta ad ogni occasione. Dalla Turchia, precisamente dal giornalista Ekrem Konur, rimbalza la notizia di un possibile interessamento, da parte dei biancocelesti, per il giovane attaccante brasiliano Artur.

Calciomercato Lazio, Arthur nel mirino

Artur, giovane talento del Palmeiras che ben si sta comportando in Brasile e in Copa America, è un’ala destra di piede sinistro che può giocare anche da trequartista o da seconda punta. Ha una grande tecnica, velocità e senso del gol. Uomo molto utile per il gioco di Sarri. Trattative reali ancora non ci sono, ma i due club hanno avviato i contatti per un scambio di informazioni.