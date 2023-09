Kamada promette: “Alla Lazio per migliorare”. E svela il suo sogno..

“Penso che i giocatori del mio ruolo debbano essere in grado di fare sia la fase offensiva che quella difensiva ad alto livello. Infatti, se guardi i giocatori che giocano nelle big tutto il mondo questi riescono a farlo bene. Ci sono molti giocatori in questa posizione che possono farlo. Penso che il modo migliore per crescere come giocatore sia giocare in Champions League e giocare per una squadra che può competere per lo scudetto”.

Kamada: “Voglio la Champions League. E sul futuro..”

Kamada ha raccontato poi di sognare la Champions League, magari a cominciare dalla sfida con l’Atletico Madrid, quando i biancocelesti saranno impegnati nella prima sfida del girone.