Lazio, senti Kamada: “Il gol? E’ stato molto speciale per me”

Come riportato da Lalaziosiamonoi, Daichi Kamada, dopo la vittoria di sabato sera è intervenuto sui canali ufficiali del club biancoceleste. Il giocatore, uscito molto entusiasta dalla gara contro il Napoli, non è riuscito a trattenere la felicità neanche nell’intervista dopo partita.

Lazio, le parole di Kamada post-Napoli

Il centrocampista prima si sprona chiedendo a se stesso: “risultati personali. Gol o assist.”. Poi accenna al confronto con l’ex pilastro del centrocampo laziale: “Di sicuro c’è pressione, perché gioco nella posizione di Milinkovic e lui ha fatto molto bene qui. Quindi sì, c’è un po’ di pressione, ma sono riuscito a segnare ed è stato molto speciale”. Il centrocampista ha firmato per la prima volta il cartellino in Serie A e lo fa con un gol, non banale, una rasoiata di sinistro all’angolino che fa ben sperare i tifosi laziali. La prestazione fisica e tecnica è nettamente superiore a quelle delle partite scorse, Sarri sa perfettamente come comportarsi per velocizzare il rientro in condizione al 100% del giocatore. Non a caso il neo-acquisto, proveniente dall’Eintracht Francoforte, non ha mai giocato una partita intera, sempre uscito intorno al 60′ e non appena il calciatore entrerà in condizione inizieremo ad ammirare il vero Kamada.