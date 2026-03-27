Calciomercato Lazio, cambio attacco: le ultime da Formello

Il calciomercato Lazio è pronto ad immergersi nella prossima sessione estiva, dove si prepara anche a vivere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo. Da Formello filtrano interessanti novità.

Calciomercato Lazio, le novità sul reparto offensivo

La stagione, ancora in corso, della Lazio, continua ad evidenziare i limiti della rosa guidata da Maurizio Sarri. Le evidenti lacune, soprattutto sotto il profilo realizzativo, spingono Lotito e dirigenti biancocelesti a riflettere su una possibile rivoluzione.

Reparto costituito tutto da giocatori con un futuro in bilico. A parte Petar Ratkov, attaccante classe 2003, sembra certo della permanenza a Formello, la dirigenza rivoluzionerà tutto. Daniel Maldini, arrivato lo scorso mese di gennaio, rappresenta un caso delicato: il costo del riscatto, circa 14 milioni, impone valutazioni approfondite, a meno di obblighi legati alla qualificazione europea. Tutto dipenderà anche dal suo finale di stagione. Diverso il discorso invece per Boulaye Dia, attaccante senegalese in crescita. La Lazio è pronta a riscattarlo per circa 11,3 milioni dopo il prestito, ma il suo futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno. Via anche Noslin, molto ricercato da club di Premier e Ligue 1.

Tra gli interessi della società, su richiesta anche di Maurizio Sarri, spunta il profilo di Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus reduce da un lungo stop fisico e rientrato recentemente in campo. Milik non è nuovo per Sarri, che lo ha sempre apprezzato per caratteristiche tecniche e capacità di legare il gioco, elementi fondamentali nella sua idea di centravanti.