Calciomercato Lazio, colpo dalla Premier: accontentato Sarri

Pepe Reina e Strakosha per motivi diversi non convincono appieno Sarri

Il portiere potrebbe arrivare il prestito

In casa Lazio tiene sempre banco la questione portiere con Pepe Reina che si è conquistato già dalla scorsa stagione i gradi di titolare, ma non ha mai convinto pienamente. Igli Tare è così alla ricerca di soluzioni che possano accontentare Maurizio Sarri, senza pesare troppo a bilancio. E un’opportunità sfiziosa potrebbe venire dalla Premier League, proprio dal Chelsea, un’ex squadra di Sarri

LEGGI ANCHE

Calciomercato Lazio, Sarri vuole il suo pupillo| La suggestione

Lokomotiv Mosca Lazio, risultato, tabellino e highlights

Secondo quanto riporta il Sun, infatti, la Lazio sarebbe interessata a Kepa, estremo difensore dei blues che da tempo è stato retrocesso come secondo, scavalcato da Eduard Mendy. Nonostante il Senegal chiamerà quest’ultimo per la coppa d’Africa in partenza a gennaio, il Chelsea potrebbe aprire al prestito per lo spagnolo che potrebbe sbarcare in biancoceleste già nella sessione invernale di calciomercato. Sarri chiaramente ci spera, nonostante il suo rapporto con Kepa non sia sempre stato idilliaco durante l’anno trascorso a Londra.