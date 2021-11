Calciomercato Lazio, Sarri vuole il suo pupillo | La suggestione

Daniele Rugani obiettivo della Lazio

Con Felipe Luiz in scadenza ed un rinnovo non certo scontato, la Lazio si guarda intorno in cerca di tasselli per rinforzare la difesa. Idee chiare quelle di Sarri, il tecnico toscano avrebbe espresso i desideri, per la difesa l’obiettivo è Rugani. Il difensore della Juve è un vecchio pallino di Sarri, col tecnico toscano le migliori prestazioni del difensore.

Il centrale, classe 1994, sta giocando poco in bianconero, Allegri lo vede dietro a De Ligt, Bonucci e Chiellini, è in scadenza nel 2023, viene valutato circa 10 milioni di euro. Rugani riabbraccerebbe volentieri Maurizio Sarri, la Lazio ci pensa, la Juve lascerebbe partire il centrale. Luiz Felipe out, Rugani in? Il mercato non dorme mai.