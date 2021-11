Mercato Lazio, Tare piazza il colpo per gennaio: sarà lui il vice Immobile

Sempre in uscita Vedat Muriqi per il quale si cerca un acquirente

L’attaccante potrebbe arrivare anche a parametro zero

Continua la ricerca della Lazio per fornire a Maurizio Sarri un vice Immobile. Il casting, molto ampio all’inizio, si è ora ridotto a una rosa di pochi nomi. Tra questi, uno dei preferiti risponde al nome di Erik Botheim, attaccante classe ’00 attualmente in forza al Bodo Glimt. Botheim si è fatto notare in questa stagione dove, nel campionato norvegese, ha segnato 14 gol in 27 partite. Ma soprattutto si è distinto in campo europeo in particolare per le due prestazioni contro la Roma dove ha messo insieme 3 gol e 3 assist.

La situazione contrattuale del norvegese è interessante per la Lazio: Botheim ha il contratto in scadenza a dicembre del 2022 e quindi il Bodo Glimt non può di certo alzare a dismisura le sue pretese con il concreto rischio che se ne vada via a parametro zero.