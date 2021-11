Calciomercato, la Lazio perde un big a parametro zero

Il giocatore pronto a dire addio a parametro zero, a gennaio può firmare per un altro club

Luiz Felipe non rinnova, verso l’addio a parametro zero

Non arriva la fumata bianca, la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, il difensore verso l’addio a parametro zero. Luiz Felipe da gennaio libero di firmare per un altro club a parametro zero, il giocatore chiede un ingaggio a livello dei big della squadra biancoceleste, Tare non sarebbe disposto ad alzare di molto l’attuale ingaggio del difensore brasiliano.

Si va verso l’addio a sorpresa con Inter e Juve su tutte pronte all’assalto per assicurarsi il centrale a parametro zero, un’occasione che in molti hanno fiutato. La Lazio proverà in extremis a rinnovare il contratto, ma al momento le parti sembrano esser troppo distanti.