Il calciomercato Lazio è pronto a salutare altri due giocatori. Già con la valigia pronta, verso destinazioni diverse, i due giocatori andranno via dalla capitale in prestito.

Calciomercato Lazio, altri due addii vicini

L’Hellas Verona ha raggiunto un accordo con la Lazio per il prestito di Reda Belahyane. La trattativa è in fase avanzata e dovrebbe chiudersi nell’ultimo giorno di calciomercato invernale. Tuttavia, c’è una condizione fondamentale: la Lazio concederà il via libera definitivo al giocatore per il trasferimento solo se il club biancoceleste troverà un sostituto adeguato. Il giovane centrocampista biancoceleste ha mostrato ottime qualità durante il suo percorso in capitale e ha attirato l’interesse di diversi club. L’opportunità di tornare a giocare con l’Hellas Verona, rappresenta una buona opportunità per accumulare minutaggio. La Lazio è disposta a concedergli questa opportunità.

Pronto a salutare la capitale è anche Dele-Bashiru. Sono settimane che il Bournemouth prova a portare il nigeriano via dalla Lazio. Negli ultimi giorni il club inglese ha intensificato i suoi sforzi per rafforzare il centrocampo con l’acquisto di Fisayo Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio è pronto alla Premier League, dove il club inglese ha offerto un prestito oneroso di 1 milione di euro con un’opzione di acquisto fissata a 17 milioni di euro. La Lazio fa muro e ha intenzione di cedere il giocatore solo con obbligo di acquisto per completare la trattativa. I prossimi giorni saranno decisivi per finalizzare l’eventuale trattativa.