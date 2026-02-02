Il calciomercato Roma aggiunge un nuovo acquisto alla lista in questo mercato invernale. Mister Gasperini avrà a disposizione un nuovo attaccante per la seconda parte della stagione. La Roma ha ottenuto Bryan Zaragoza in prestito dal Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, è fatta per Zaragoza del Bayern Monaco

Bryan Zaragoza è pronto per la nuova avventura con la maglia della Roma. L’attaccante arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e in base al numero di presenze. Ora lo attendono le visite mediche di rito poi la firma.

Il classe 2001, nonostante i suoi 164 centimetri di altezza è un concentrato di pura agilità e tecnica. Spagnolo, cresciuto nel Granada, si è fatto conoscere in Europa per la sua capacità di saltare l’uomo e micidiale nell’uno contro uno. Zaragoza è un’ala destra naturale che ama però agire sulla fascia sinistra per rientrare e calciare con il suo piede preferito. All’occorrenza è anche un abile trequartista. È esattamente il tipo di giocatore di cui Gasperini aveva bisogno e la società lo ha individuato in Bryan.

La Roma è attesa ad Udine questa sera, per la 23esima di Serie A Tim, Bryan sarà a disposizione di mister Gasp a partire dal prossimo match.