Calciomercato Lazio, ecco gli obiettivi di Tare

I biancocelesti cercano rinforzi sugli esterni, ecco gli obiettivi della Lazio

La formazione biancoceleste cerca rinforsi sulle corsie esterne, oltre a Bradaric, da giorni nel mirino di Tare, spunta un nome nuovo. Sul taccuino dei dirigenti della Lazio c’è anche il nome di Kamenovic, under 21 del Cukaricki, piace a Tare e soci. Un giovane di prospettiva che piace molto, per ora nulla di concreto ma Tare ci pensa. Il sogno è invece un ex, con Marco Faraoni, ex Primavera, che piace e molto. Difficile se non impossibile convincere il Verona che per l’esterno chiede cifre proibitive, la Lazio ci prova ma l’eventuale trattativa risulta proibitiva.