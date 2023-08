Calciomercato Lazio, ecco il sostituto di Milinkovic-Savic | Il nome

In casa Lazio è ora di trovare il sostituto di Milinković, la dirigenza ha da tempo messo gli occhi su Daichi Kamada, centrocampista giapponese capace di unire buone doti tecniche e fisiche.

Dopo Isaksen, ecco Kamada

La Lazio si sta muovendo e dopo Isaksen ecco pronta un’offerta per Kamada, attualmente svincolato dall’Eintracht Frankfurt e ritenuto il sostituto ideale per il post Milinković. Le difficoltà che dovrà aggirare la Lazio, per acquistare Kamada sono molteplici. In primo piano l’ingaggio del giocatore che supera i 4 milioni di euro (cifra percepita ,ad oggi, solo da Immobile), le commissioni per i procuratori del giocatore e la concorrenza di altre tre squadre. La Lazio sembrerebbe determinata però a portare il giocatore alla corte di Mister Sarri.