Felipe Anderson torna a essere in bilico. L’esterno ex West Ham e rientrato alla Lazio potrebbe lasciare presto il club biancoceleste visto che il contratto dell’esterno scade il prossimo 30 giugno con le parti che non sono riuscite ancora a trovare un accordo. E allora ecco che potrebbe esserci un club di serie A sul calciatore brasiliano, come riportato da Fabrizio Romano.

“Felipe Anderson, in scadenza a giugno con la Lazio, non ha ancora trovato l’accordo per un nuovo contratto. La Juve è tra i club che stanno monitorando l’ala brasiliana come potenziale colpo a zero per la prossima stagione”. Questo il punto fatto dal noto esperto di mercato.

🇧🇷 Felipe Anderson, out of contract in June with Lazio and there’s still no deal in place to sign new contract at this stage.

Juventus are among clubs monitoring the Brazilian winger as potential free agent solution for next season. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/yyAGf7QQlh

