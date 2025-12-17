Il Calciomercato Lazio a gennaio potrà tornare nel vivo dopo un’estate di stop. Non solo entrate, sono necessarie anche delle uscite per mettere in modo la macchina del mercato. Uno dei nomi destinati a lasciare Formello è Christos Mandas. Prospettive di scambio sull’asse Roma-Genoa.

Calciomercato Lazio, Mandas al Genoa per Leali

Il portiere greco, classe 2001, arrivato la scorsa stagione come investimento in prospettiva, potrebbe già lasciare Formello. In questa stagione l’estremo difensore ellenico ha trovato pochissimo spazio, collezionando una sola presenza ufficiale, nella gara di Coppa Italia contro il Milan. Il ritorno di Sarri ha cambiato le gerarchie in capitale, situazione che ha chiuso le porte a Mandas, aprendole ad Ivan Provedel. Il portiere della Nazionale Italiana è attuale punto fermo della Lazio, è titolare e, considerando le garanzie che dà, uno dei migliori in Serie A, difficilmente lascerà spazio a Mandas.

Considerando il poco spazio, il portiere greco è pronto a lasciare e una possibile destinazione per lui potrebbe essere il Genoa. Il club rossoblù ha dimostrato il suo interesse e avrebbe infatti proposto uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Nicola Leali, portiere esperto classe 1993. Leali diventerebbe il nuovo vice-Provedel, mentre Mandas troverebbe più spazio con i liguri. L’operazione è fattibile, anche perché andrebbe a giovare entrambe le società. Secondo la notizia riportata da “Il Messaggero,” Sarri avrebbe anche acconsentito all’operazione e la trattativa potrebbe essere chiusa in tempi brevi.