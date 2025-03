Calciomercato Lazio, Gila nel mirino della Juventus

L’avventura di Gila in biancoceleste potrebbe terminare. Il difensore spagnolo – stando a quanto riferisce LaLazioSiamoNoi – sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Juventus. La Vecchia Signora vorrebbe acquistare il classe 2000 per rinforzare la difesa.

Calciomercato Lazio, la situazione di Gila

In vista di un eventuale trattativa, Fabiani avrebbe già contattato l’agente del giocatore. La società vuole blindare Gila, offrendoli un rinnovo e un adeguamento di contratto. Il difensore è legato alla Lazio fino al 2027 e percepisce circa 500mila euro netti. Si cerca un accordo per un aumento di stipendio.

Tuttavia, qualora Gila dovesse rinnovare per la Juventus la situazione si complicherebbe. In quel caso il club bianconero dovrebbe proporre alla Lazio una cifra intorno ai 60 milioni. Una somma è alta ma non spropositata, considerando anche la clausola che impone ai biancocelesti di versare il 50% di un’eventuale vendita di Gila al Real Madrid.