Calciomercato Lazio, i biancocelesti in trattativa per Fazzini l Le ultime

Si scalda la pista Fazzini per il calciomercato della Lazio. Nelle ultime ore infatti, la dirigenza biancoceleste sembra essere vicina a chiudere l’operazione che porterebbe il centrocampista classe 2003 a Formello.

Fazzini, la formula e le cifre dell’operazione

Nel dettaglio, il calciatore dovrebbe trasferirsi a Roma tramite un prestito biennale con obbligo di riscatto e i due club sembrano aver optato per questa opzione. Discorso diverso invece per le cifre, il presidente Corsi chiede 2 mln per il prestito e circa 15 mln per l’acquisto a titolo definitivo, mentre Lotito non vuole superare la soglia dei 10 mln.

Lazio, l’alternativa a Fazzini

Nonostante i due club non hanno ancora raggiunto un intesa in merito alle cifre del trasferimento, molto probabilmente i biancocelesti riusciranno a trovare un accordo definitivo con l’Empoli, ma nel caso in cui l’operazione dovesse saltare la Lazio pensa già ad altre piste.

In questo senso il primo nome sulla lista è quello di Medon Berisha, il centrocampista 21enne del Lecce che potrebbe rappresentare non solo un ottimo sostituto a Fazzini ma anche un buon rinforzo per il centrocampo della Lazio.

Per adesso però la pista più calde rimane quella di Fazzini, non resta dunque che attendere l’imminente inizio del mercato per comprendere quale saranno i prossimi passi della dirigenza biancoceleste.