Calciomercato Lazio, i biancocelesti non mollano Ricci | La richiesta di Cairo

Sarri continua a spingere per quel centrocampista richiesto fino ad ora, con Lotito che pare intenzionato ad accontentarlo anche se non vuole spingersi più in là visto che i soldi della Champions League e di Milinkovic-Savic entreranno nelle casse biancocelesti solamente la prossima stagione. Tanti gli obiettivi di mercato fino ad ora della Lazio, da Berardi e Politano, fino ad arrivare a Bonucci, Paredes, Torreira e Ricci.

Calciomercato Lazio, Sarri aspetta il giusto centrocampista

E proprio l’allenatore toscano aspetta uno degli ultimi due nomi fatti finora e che presto potrebbero sbarcare nella Capitale. Più facile arrivare al primo, visto che potrebbe arrivare in prestito con obbligo circa la metà del prezzo richiesto da Cairo, presidente del Torino e che per il centrocampista ex Empoli continua a chiedere 25 milioni di euro.