Calciomercato Lazio, il difensore dice addio

Luiz Felipe dice addio alla Lazio

Il rinnovo sembrava fattibile, invece arriva la notizia che gela i biancocelesti, salta il rinnovo di Luiz Felipe. Il difensore si sarebbe accordato con un altro club, niente firma con i biancocelesti e niente rinnovo. Come riporta lalaziosiamonoi, Marotta sembrerebbe aver convinto Felipe, offrendo al giocatore biancoceleste un quinquennale a 2.7 milioni di euro bonus inclusi per approdare all’Inter. Gli stessi in pratica che il club di Suning ha impegnato per Ranocchia ormai a fine contratto. Un colpo a parametro zero quello dei nerazzurri che costringerà i biancocelesti a scendere in campo sul mercato per sostituire un titolare.