Calciomercato Lazio, il polacco rimane il preferito del mister: nuovi contatti

Con Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, la Lazio ha un bel vuoto da colmare a centrocampo. Il vice-Immobile sarà Castellanos, in lista di sbarco, ora le attenzioni sono tutte concentrate sulla mezzala.

Calciomercato Lazio, Zielinski apre ai biancocelesti

Il preferito di Maurizio Sarri resta Piotr Zielinski, in scadenza di contratto 2024 col Napoli, ma Aurelio De Laurentiis chiede 30 milioni di euro ed i biancocelesti per ora non vanno oltre i 20. Il polacco potrebbe essere la leva giusta per abbassare le pretese del patron azzurro. Il giocatore ha aperto a nuovi contatti, ora si aspettano sviluppi.