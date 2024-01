Calciomercato Lazio, ipotesi Candreva: ritorno a gennaio?

Calciomercato Lazio, possibile ritorno di Antonio Candreva

Ritorno al passato in casa Lazio. L’ultima idea di mercato, riportata da tuttomercatoweb, porta il nome di Antonio Candreva, vecchia conoscenza biancoceleste. L’esterno, in forza alla Salernitana, in scadenza a giugno, rappresenta più di una semplice ipotesi. Infatti, la società capitolina si sarebbe messa a lavoro per cercare un compromesso con il club campano al fine di liberare il calciatore già in questa sessione di mercato.

Qualora non dovesse esserci un accordo tra le parti, Candreva potrebbe tornare a Roma a partire da giugno. Il calciatore ha già totalizzato 192 presenze, con 45 reti, con la maglia biancoceleste, prima del suo passaggio in nerazzurro nel giugno 2016. Il numero 87 della Salernitana vedrebbe di buon occhio un suo rientro a Formello. Bisognerà attendere le prossime giornate per capire quale sarà il suo futuro.