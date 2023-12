Osimhen delude i fantallenatori; sono Candreva e Gudmundsson i top della 17^ giornata

Giornata all’insegna dell’equilibrio nel fantacalcio, senza marcature multiple e con molti big a secco o fermi ai box. Vincono la “tappa” Gudmundsson e Candreva, protagonisti con Genoa e Salernitana di due piccole imprese sportive, mentre Osimhen e soprattutto Makoumbou deludono le attese di chi sperava nei loro bonus.

PORTIERI – Con almeno due grandi interventi che consentono alla Lazio di mantenere il vantaggio, Provedel si merita un bel 7 pieno in pagella e la palma di miglior portiere della giornata. Mezzo punto in meno per Skorupski, anch’egli rimasto imbattuto. A livello prestazionale, e quindi buoni per chi usa il modificatore difesa, meritano 7 anche Scuffet, Falcone, Meret e Costil, tutti però retrocessi al 5 in fantamedia a causa delle reti incassate. Solitamente tra i migliori è stavolta la maglia nera tra gli estremi difensori il monzese Di Gregorio che incamera un secco 3,5 di fantamedia; leggermente meglio Maignan che arriva alla stessa votazione con un pallone in più alle sue spalle. Si fermano a 4 Turati, Consigli e Silvestri.

DIFENSORI – L’interista Bisseck (al primo centro), il milanista Tomori ed il granata Fazio sono i migliori difensori di giornata con i loro 10 tondi tondi in pagella. Stessa votazione di partenza (7) ma “solo” un assist per Ferreira che tocca così quota 8. E’ Bani del Genoa la “pecora nera” della settimana con il suo 5 in pagella tramutato in 4,5 dall’ammonizione subita. Male anche Dossena, Gendrey, Caldirola ed Erlic, tutti fermi al 5.

CENTROCAMPISTI – Come detto in apertura sono Candreva e Gudmundsson con un bel 11,5 a segnare il miglior punteggio di giornata e di conseguenza anche tra i calciatori del reparto centrale del campo. Alle loro spalle si piazza il laziale Guendouzi alla sua prima prodezza in campionato con un bel 10,5. Malissimo il cagliaritano Makoumbou, al suo secondo rosso stagionale, che chiude la classifica di ruolo con un 3,5 che non perdona. Poco meglio Politano che arriva a 4 sempre “grazie” all’espulsione. A livello prestazionale male anche Ikone, Pulisic e Samardzic fermi a quota 5.

ATTACCANTI – Davanti è il semi esordiente Yildiz a primeggiare con un bel 10,5. Seguono con 10 Vlahovic, Jovic, Lukaku e Djuric. Appena una spanna sotto Beltran e Ngonge, che causa giallo si fermano al 9,5. Sono Banda e Osimhen i peggiori del ruolo con i loro 4 di fantamedia dovuti ai cartellini rossi ottenuti. Sanabria con un’ammonizione limita i danni al 4,5.