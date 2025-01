Calciomercato Lazio, Isaksen nel mirino del Bologna l le ultime

A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo alla Lazio, l’avventura di Isaksen potrebbe essere giunta ai titoli di cosa. Infatti – come riportato dal Messaggero – sul giocatore non mancano varie offerte sia dalla Serie A che dall’estero.

Lazio, la situazione di Isaksen

Il rendimento fin troppo discontinuo del classe 2001 favoriscono l’eventuale cessione del giocatore, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 12 mln. Motivo per cui Lotito potrebbe far partire il giocatore senza troppe resistenze.

Resta da capire quale sarebbe la prossima destinazione dell’attaccante, su di lui sembra esserci l’interesse del Bologna ma anche quello del Celtic.

Per adesso però non ci sono conferme di una trattativa ufficiale, non resta dunque che attendere le prossime ore per comprendere quale sarà il futuro di Isaksen e quali saranno le prossime mosse della Lazio.