Calciomercato Lazio Kiyine sulla scia di Strakosha e Luiz Felipe

Il presente si chiama Salernitana, il futuro è già scritto e sarà a tinte biancocelesti. Lo riporta, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. Sofian Kiyine, classe 1997, nato in Belgio ma di nazionalità marocchina, valore di mercato 5 milioni di euro, ma contratto in scadenza al 30 giugno 2020 sarà uno dei nuovi volti della prossima Lazio. “Kiyine – sottolinea la rosea – in realtà è già di proprietà della Lazio. Un anno Lotito e Tare lo hanno acquistato dal Chievo per girarlo in prestito alla Salernitana. Dalla quale a fine stagione tornerà per restare e replicare lo stesso percorso fortunato di Strakosha e Luiz Felipe”.

Calciomercato Lazio Kiyine un futuro già scritto

Nato in Belgio, a Verviers da padre marocchino e madre italiana, possiede il triplo passaporto. È un centrocampista duttile che può giocare su entrambe le fasce, può ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino. E’ molto veloce e dotato di discreta tecnica, molto bravo negli inserimenti. Nella stagione 2019-2020 con la Salernitana si sta mostrando un infallibile rigorista mettendo a segno 5 rigori su 5, 8 in totale le reti realizzate prima della sospensione per l’emergenza coronavirus.

Lo manda Ventura

Dopo le buone annate vissute sempre a Salerno due anni fa e con il Chievo, in Serie A, la scorsa stagione, Kiyine quest’anno è esploso definitivamente, diventando un punto fermo della squadra campana. “Fondamentale – conclude la Gazzetta – per la sua crescita Gianpiero Ventura. L’ex c.t. della Nazionale, che lo aveva avuto anche nella breve

esperienza dello scorso anno sulla panchina del Chievo, gli ha trovato la posizione giusta

(gioca prevalentemente da interno sinistro) e soprattutto lo ha svezzato a livello tattico, facendolo migliorare sensibilmente anche nella fase difensiva. La prossima scommessa di Tare e Inzaghi è già in rampa di lancio