Serie B, il Frosinone cade, Perugia ok: risultati e classifica 28 Giornata

Serie B, il Frosinone cade, Perugia ok

Serie B Risultati Classifica 28 Giornata | Il Crotone stende 3-1 in trasferta il Venezia e, approfittando del passo falso interno del Frosinone, sale al secondo posto del campionato di Serie B, alle spalle dell’irraggiungibile Benevento. Protagonista assoluto Benali, autore di una doppietta al 12′ del primo tempo e al 2′ della ripresa. Nel mezzo c’è anche il gol di Luca Marrone. Inutile – e tardiva – la rete dei padroni di casa al 38′ con Caligara, a risultato ormai acquisito. Successo esterno e boccata d’ossigeno importante in chiave salvezza per la Cremonese, che passa 2-0 al ‘Benito Stirpe’. I lombardi vanno a segno con un gol per tempo con Parigini e Castagnetti. Basta una rete di Mazzocchi, al 22′ del primo tempo, invece al Perugia per avere ragione della Salernitana e interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive. Infine, Empoli e Trapani si spartiscono la posta in palio (1-1) nell’unico pareggio di giornata. Al vantaggio degli ospiti con Pettinari replicano nel finale i toscani, che trovano il pareggio grazie all’autorete di Pagliarulo. Vittoria del Pisa nel derby con il Livorno grazie ad un eurogol di Lisi. Tra domenica e lunedì in campo ENTELLA-ASCOLI (8 marzo ore 15), JUVE STABIA-SPEZIA (8 marzo ore 15), BENEVENTO-PESCARA (8 marzo ore 21) e CHIEVO-COSENZA (9 marzo ore 21).

Serie B risultati e classifica 28 Giornata

CITTADELLA-PORDENONE 0-2 17′ Barison, 78′ rig. Ciurria

EMPOLI-TRAPANI 1-1 45′ Pettinari (E), 83′ aut. Pagliarulo (T)

FROSINONE-CREMONESE 0-2 13′ Parigini, 50′ Castagnetti

PERUGIA-SALERNITANA 1-0 22′ Mazzocchi

VENEZIA-CROTONE 1-3 12′, 47′ Benali (C), 36′ Marrone (C), 83′ Caligara (V)

PISA-LIVORNO 1-0 63′ LISI

ENTELLA-ASCOLI (8 marzo ore 15)

JUVE STABIA-SPEZIA (8 marzo ore 15)

BENEVENTO-PESCARA (8 marzo ore 21)

CHIEVO-COSENZA (9 marzo ore 21)

Classifica Serie B

Benevento 66*; Crotone 49; Frosinone 47; Pordenone 45; Cittadella 43; Salernitana 42; Spezia 41**; Empoli 40; Chievo 37**; Entella*, Pescara ** 35; Pisa, Perugia 36; Juve Stabia* 33; Venezia 32; Ascoli 31***; Cremonese 30*; Trapani 27; Cosenza 24*; Livorno 18.